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Missione compiuta per l'Inter, che batte senza troppi problemi il Genoa e rimane nella scia della Lazio capolista. Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Thuram, autore di una doppietta e non solo: "Se ride, va tutto bene. Fosse il suo anno? Lo vedi passeggiare e pensi: sarà stanco. Invece si accende quando serve: avvia l'azione del vantaggio e annienta la flebile speranza del Genoa". Al suo fianco, il sempre ottimo Lautaro Martinez: "Anche al 50 per cento, è il più forte di tutti: a 46 giorni dall'ultima partita da titolare sblocca il risultato con il primo tiro in porta. E assiste Thuram con il tocco che chiude la questione".

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Provedel 7; Bisseck 6, Akanji 6, Carlos Augusto 6,5 (14' st Stones 6); Diouf 7, Barella 7 (14' st Zielinski 6), Sucic 7, Jones 7, Dimarco 6,5 (37' st Luis Henrique sv); Lautaro 7,5 (14' st Esposito 6), Thuram 8 (37' st Lavelli sv). Chivu 7.