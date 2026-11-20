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L'Inter, tranne gli infortunati Bonny e Stankovic, è praticamente al completo per la partita di domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Chivu, soprattutto in difesa:

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"Al netto degli infortunati Bonny e Stankovic, l’Inter si ritrova al completo ad Appiano Gentile a due giorni dalla partita contro l’Atalanta: Zielinski e Carlos Augusto, gli ultimi reduci delle nazionali, si alleneranno oggi regolarmente e saranno convocati per Bergamo".

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"Finalmente Chivu ha ampia scelta in diversi ruoli: in difesa, visto che Akanji è acciaccato, la sorpresa può essere il ritorno nel mezzo di Bisseck con il rilancio di Pavard".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)