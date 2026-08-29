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Cristian Chivu è pronto a confermare in blocco contro il Cagliari l'Inter che ha battuto il Monza all'esordio in campionato a San Siro. Scrive il Corriere dello Sport:

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"Pochi dubbi stanno accompagnando l’avvicinamento di Cristian Chivu alla trasferta di domani a Cagliari. La sua Inter sarà molto vicina a quella che una settimana fa ha brillantemente esordito con il Monza, vincendo e convincendo. Essendoci pochi dubbi sulle scelte per l'allenatore, in Sardegna potrebbe essere riproposto lo stesso undici iniziale visto all'opera contro i brianzoli, dove hanno fatto l'esordio ufficiale (da subentrati) John Stones e Aleksandar Stankovic davanti al pubblico di San Siro. Stavolta gli occhi sono puntati su Curtis Jones, che ufficialmente vestirà il numero 21 ed è pronto per essere arruolato in mezzo al campo, mentre l'altro volto nuovo Djed Spence salvo sorprese si dovrebbe vedere all'opera alla terza giornata a San Siro contro il Napoli, una volta trovata la giusta condizione a livello fisico".

"In attacco è probabile che partano ancora titolari Lautaro Martinez e Pio Esposito, anche se Marcus Thuram spera di riprendersi al più presto la scena dopo essere rimasto in panchina per 90’ alla prima di campionato. Neanche a dirlo il Toro cerca invece il suo primo timbro stagionale. Oggi la squadra sosterrà la rifinitura al mattino, prima di volare nel pomeriggio in direzione Cagliari dove scenderà in campo domani sera alle 20.45. Ovviamente nella partenza sprint auspicata dall'allenatore per il campionato, c'è l'obiettivo di scongiurare quanto accaduto l'anno scorso. Infatti alla seconda giornata i nerazzurri incapparono nella sconfitta casalinga a sorpresa contro l’Udinese, dopo aver aperto la Serie A con la convincente cinquina contro il Torino. Stavolta dopo il poker contro il Monza, Lautaro Martinez e compagni vogliono fare un altro pieno in terra sarda visto che dopo il Napoli - con l’Udinese nel mezzo - alla quinta ci sarà la trasferta all’Olimpico di Roma".

(Fonte: Corriere dello Sport)