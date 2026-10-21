Potrebbe esserci un inedito nella formazione dell'Inter che affronterà questa sera lo Shakhtar a San Siro. Chivu potrebbe provare Bastoni centrale con Akanji e Carlos Augusto braccetti e spostare in mezzo il difensore italiano vorrebbe dire avere a disposizione a sinistra sia Carlos Augusto che Dimarco e sfruttare quindi le armi migliori in questo momento e dare più equilibrio. Il brasiliano coprirebbe le spalle dietro a Dimarco. Non ci sono né Stones e né Pavard e Akanji e Bisseck quindi potrebbero ruotare.

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L'altra soluzione è invece proprio la difesa con Bisseck, Akanji e Bastoni con Carlos Augusto quinto a sinistra. Chivu è orientato a confermare Martinez in porta, Calhanoglu - che si sta gestendo dopo l'infortunio - torna a centrocampo da titolare e c'è una maglia da assegnare tra Zielinski e Mkhitaryan. Davanti si è dissipato il dubbio: Bonny in avanti con Thuram, Esposito parte dalla panchina. Tanti gli impegni in vista e Chivu deve gestire i suoi uomini.

(Fonte: SS24)