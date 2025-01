In questo weekend di Serie A si gioca anche Napoli-Verona: ecco le probabili formazioni per il match, anche in chiave fantacalcio

In questo weekend di Serie A si gioca anche Napoli-Verona: ecco le probabili formazioni per il match, anche in chiave fantacalcio.

NAPOLI - Salvo clamorose sorprese, sarà forfait per Kvaratskhelia in casa Napoli. Causa affaticamento, non si è allenato col gruppo in settimana e in più c'è la trattativa col PSG nel vivo. Conte spera di riavere Politano, ma ancora non lo sa per certo: il dubbio è tra lui e Spinazzola, con quest'ultimo a oggi leggermente favorito. Le due certezze nel tridente sono Lukaku e Neres. Nessun dubbio poi tra centrocampo e difesa: Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana, dietro invece Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. È ancora out Buongiorno.