Getty Images

L'infermeria dell'Inter inizia a svuotarsi. Dopo aver recuperato Pavard, Cristian Chivu contro il Como potrà contare su Curtis Jones (ai box dall'8 ottobre) e John Stones (fuori dal 17 settembre). I due giocatori inglesi domani andranno in panchina e non è escluso che soprattutto il centrocampista possa giocare qualche minuto.

Getty Images

Come sottolinea Tuttosport, la gara col Como l’Inter l'affronterà con una formazione simile a quella che martedì si è imposta in Champions a Rotterdam. "Tre i dubbi di Chivu: chi schierare sulle fasce, con Spence (selezionato dall’Inghilterra) e Diouf (confermato nella Francia) in ballottaggio a destra, e Dimarco-Carlos Augusto in sfida a sinistra; in difesa si rivedrà Bastoni, squalificato in Champions. A centrocampo uno fra Zielinski e Sucic a completare il terzetto con Barella e Calhanoglu; davanti Pio Esposito e Thuram, richiamato da Zidane".

(Tuttosport)