In casa Inter c'è attesa per l'esito degli esame a cui si sottoporrà oggi Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha accusato un problema muscolare contro lo Stoccarda, un indolenzimento al quadricipite della coscia sinistra che lo ha costretto a chiedere il cambio al 40’.

Getty Images

"Sebbene lo stesso difensore abbia rassicurato tutti al termine del match con un chiaro «sto bene» - frase che sinceramente non sembrava essere di facciata -, solo oggi si capirà se davvero il mancino nerazzurro sia riuscito a fermarsi in tempo o meno. In ogni caso Bastoni non verrà rischiato col Genoa", sottolinea Tuttosport.

Getty Images

"Al suo posto un Carlos Augusto fresco di rinnovo sino al 2031, a 4.2 milioni a stagione. Assenti contro i liguri anche Calhanoglu – terapie per il turco –, e, salvo sorprese, Zielinski e Bonny, che anche ieri hanno svolto un lavoro personalizzato. Diouf sulla destra e Jones a centrocampo potrebbero invece partire dal 1’".

(Tuttosport)