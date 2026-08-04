Arturo Di Napoli, ex attaccante, ha parlato a Radio Sportiva anche di mercato, esponendosi anche su Pio Esposito
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Arturo Di Napoli, ex attaccante, ha parlato a Radio Sportiva anche di mercato:
"L'Inter deve modificare, migliorare nei dettagli, ha una rosa forte al di là di qualche cessione che ha fatto. L'Inter resta la squadra da battere, la più forte. Mi piace e sono curioso di vedere il Napoli di Allegri, la Juve di Spalletti e anche il nuovo Milan e la Roma"
Pio Esposito sta per rinnovare con l'Inter"Lautaro è il leader dell'Inter ma Pio Esposito deve essere considerato non più un giovane ma un giocatore da Inter e per la Nazionale. Se ragioniamo così, allora deve prendersi le responsabilità. Gli faranno un rinnovo che non farà altro che premiare quello che ha fatto e dimostrato in questi anni. Sono d'accordo con Chivu che dice basta considerare giovane Pio Esposito.
La nostra mentalità deve migliorare, se un giovane è bravo non deve essere considerato giovane ma un talento. Consideriamo Pio un giovane, ha la carta di identità dalla sua parte ma è un perno della Nazionale ed è fondamentale per l'Inter, è giusto che gli si diano le sue responsabilità"
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