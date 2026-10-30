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Dopo due partite con Provedel, a difendere la porta dell'Inter nel derby contro il Milan sarà nuovamente Josep Martinez. A riferirlo è Tuttosport, che scrive:

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"Altra novità - peraltro attesa - sarà il ritorno di Josep Martinez in porta. L’avvicendamento con Provedel era stato programmato da Chivu e il suo staff : la volontà era quella di far giocare un paio di partite a quest’ultimo (che era fermo da marzo) per valutarlo ma, soprattutto, per fargli ritrovare le sensazioni che soltanto il campo sa dare. In maniera altrettanto determinata l’allenatore ha voluto specificare che non c’è stato nessun ribaltamento nelle gerarchie e quindi Pepo resta il titolare".

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"Quanto accaduto non deve stupire perché ricalca il modus operandi che ha contrassegnato la scorsa stagione, quando il primo era Sommer e Martinez il suo vice: lo spagnolo giocò due gare di campionato in fi la a fi ne settembre (con Sassuolo e Cagliari), fu titolare in tutta la Coppa Italia e in Supercoppa, mentre in Serie A ritrovò il campo a metà aprile (sempre contro il Cagliari) per giocare poi con Lazio e Bologna a scudetto vinto, mentre la passerella a San Siro contro il Verona toccò a Sommer".

(Fonte: Tuttosport)