Ieri, per la prima volta dall'inizio della maxi sosta, Cristian Chivu ha avuto a disposizione tutta la rosa a eccezione degli infortunati. C'era anche Lautaro Martinez tornato dall'Argentina dove Scaloni lo ha sempre fatto giocare. Il volo intercontinentale e la stanchezza invocano prudenza, per questo il capitano nerazzurro andrà gestito anche se lui scalpita come sempre.

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"Soltanto John Stones, che prosegue la fase di recupero dall'infortunio e spera di poter essere presto a disposizione del suo allenatore, e Curtis Jones non hanno preso parte alla seduta. Inevitabile, in ogni caso, che il lavoro di coloro che sono reduci dagli impegni in giro per il mondo fosse comunque calibrato sulla fase di recupero, senza forzare, per agevolare un rientro senza complicazioni", riporta il Corriere dello Sport.

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"Oggi, vigilia della gara con il Parma, si alzeranno i giri nel motore, anche per testare lo stato di forma di diversi elementi e provare a risolvere gli ultimi dubbi di formazione nella rifinitura in programma a margine della conferenza stampa di Chivu. In difesa Bisseck potrebbe agire per una volta da centrale, lasciando spazio ai suoi lati a Pavard e Carlos Augusto che sono rimasti a Milano in questa sosta, in modo da far riposare sia Akanji che Bastoni in vista della Champions League. A centrocampo bisognerà capire quanti minuti avrà Calhanoglu nelle gambe, prima di risolvere il rebus legato alla cabina di regia. Ai lati del turco dovrebbero esserci Barella e uno tra Mkhitaryan e Sucic. In avanti Thuram, tirato a lucido, è pronto per caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco. Bonny spera di vincere il ballottaggio per una maglia al fianco del francese".

(Corriere dello Sport)