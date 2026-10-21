Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Sarà un'Inter diversa quella che stasera affronterà lo Shakhtar. Rispetto alla gara di campionato contro il Bologna, Cristian Chivu cambierà qualche elemento nell'undici titolare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro ha diversi i dubbi da sciogliere, ma intanto ha deciso chi sarà il portiere: anche Pepo Martinez, rinviando così il debutto di Provedel.

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"Le scelte sono limitate in difesa, verso la conferma quindi il terzetto Bisseck-Akanji-Bisseck. Rispetto a Bologna, i cambi saranno soprattutto in fascia e a centrocampo. Carlos Augusto, protagonista al Dall’Ara, dovrebbe dare fiato a Dimarco, mentre Diouf si riprenderà il posto a destra, con possibile variabile Spence. A dirigere le operazioni tornerà Calhanoglu. Per il terzo uomo della mediana, c’è la candidatura forte di Mkhitaryan, ex della sfida. In attacco difficile che Chivu faccia a meno di Thuram. Come suo partner ecco Bonny, già decisivo finora entrando in corsa".

(Corriere dello Sport)