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Nella quinta giornata della fase campionato di Champions, l'Inter sfida lo Stoccarda a San Siro. I nerazzurri sono a caccia della terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea e regalarsi una piccola chance di accedere direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.

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Sono diversi i dubbi di formazione di Cristian Chivu in vista della gara contro i tedeschi. Come riporta Sky Sport, in difesa ci sono Akanji, Carlos Augusto e Bastoni per due maglie. A centrocampo Sucic al posto di Calhanoglu e Curtis Jones favorito su Mkitharyan. In avanti verso la coppia Esposito-Thuram, con Lautaro che dovrebbe partire dalla panchina.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; P. Esposito, M. Thuram