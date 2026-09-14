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Al Club su Sky Sport, l'ex difensore Beppe Bergomi torna a commentare le parole di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Udinese (leggile qui). Ecco il pensiero dello Zio sui nerazzurri:

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“Al netto degli errori di Madrid, Chivu sta esasperando quello che già stava facendo l’anno scorso. In grafica vedete Jones come nuovo acquisto, ma la vera novità è Diouf, che nasce box to box, ha un bel passo, lui se lo è inventato esterno per creare l’uno contro uno e avere fantasia. E lo fa bene Diouf.

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Chivu cosa ci voleva dire in conferenza oggi? Che si parla sì di moduli, ma tu devi vedere le posizioni poi perché il calcio è dinamico e conta l’interpretazione. La linea difensiva è 5 o 6 metri più alta ora e dietro accetta l’uno contro uno anche contro gente più veloce. Serve abilità nelle letture, il fallo tattico, questi aspetti. L’Inter ha sempre cercato di essere propositiva e di fare la partita a Madrid”.