Se fino a qualche stagione fa l'Inter arrancava senza Hakan Calhanoglu in mezzo, adesso Cristian Chivu ha una discreta abbondanza. Il tecnico, oltre al turco, può contare anche su Zielinski e Stankovic in cabina di regia. È proprio questa abbondanza in mezzo che può rappresentare un fattore per la stagione dell'Inter.

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"Le chiavi del centrocampo dell’Inter sono sempre in buone mani. Chivu parte da questo presupposto ogni volta che deve poi scegliere chi mandare in campo. Calendario, avversarie, momento di forma, eventuali squalifiche: tutto concorre alla definizione di un piano gara di una squadra il cui proposito principale è quello di non snaturarsi. È fondamentale avere più opzioni di livello in quella zona di campo. In particolar modo in cabina di regia, dove il titolare continua ovviamente a essere Calhanoglu", sottolinea il Corriere dello Sport.

L'ALTERNATIVA

Chivu però sulle scelte dei prossimi 90' non ha ancora sciolto le riserve, proprio perché anche Zielinski in quella zona di campo gli dà ampie garanzie. La prima alternativa a Calhanoglu sarà lui, ma non l’unica. Scalpita infatti il giovane Stankovic, finora schierato solo qualche minuto nel finale contro il Monza alla prima di campionato".

Calhanoglu nelle ultime due stagioni ha avuto diversi problemi fisici, ecco perché sarà fondamentale la gestione dei minuti: "

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STANKOVIC

"Nel precampionato tra la Germania e la tournée intercontinentale il classe 2005 è stato impiegato esclusivamente nella casella di mezzo del terzetto di centrocampo, tra l’altro con un buon riscontro. Chivu avrebbe voluto concedergli qualche altra chance e, anche se finora non c’è stato modo, lo considera sicuramente pronto per dare un contributo già alla sua prima stagione di Inter. Se infatti Stankovic è rimasto a Milano è anche per volere dell’allenatore nerazzurro, oltre che per sua intenzione, ribadita più volte. Il serbo si candida a diventare l'ennesima garanzia in quel reparto: il centrocampo dell'Inter cambierà volto tante volte durante l'anno, ma le chiavi della manovra saranno sempre in buone mani

".

(Corriere dello Sport)