Domani l'Inter scenderà in campo dove affronterà l'Udinese. I friulani si presentano a San Siro con qualche importante defezione. Infatti Kosta Runjaic dovrà fare a meno di Oumar Solet, Nicolò Zaniolo e Jakub Piotrowski

"Ha perso più di qualche libbra l’Udinese che domani sera salirà sul “ring” del Meazza per sfidare l’Inter e la metafora pugilistica serve a presentare la Zebretta che Runjaic ha preparato ieri mattina, nella seduta del Bruseschi in cui ha proclamato al gruppo i concetti di coesione, resistenza a oltranza, ma anche di agilità e coraggio. Insomma, dal suo angolo mister Kosta vorrà vedere un’Udinese saettante sulle gambe, sperando che i “pesi massimi” nerazzurri siano un po’ provati dalla sfida Champions persa a Madrid", sottolinea il Messaggero Veneto.

Getty Images

"Difficile inquadrare la categoria dei bianconeri, ma è certo che senza gli infortunati Oumar Solet, Nicolò Zaniolo e Jakub Piotrowski si perde peso e centimetri in ogni reparto, senza considerare che anche le assenze di Matteo Palma e Juan David Arizala vanno aggiunte alle libbre mancanti sul piatto della bilancia bianconera, là dove ieri sono salite le probabili alternative ai big costretti a restare a guardarsi la partita da casa".

Getty Images

"Procedendo per reparto, il primo messaggio spedito da mister Kosta è stato per Enzo Ebosse, diventato ormai un pretoriano. Il tecnico si è raccomandato con Ebosse, chiedendogli di non emulare Solet fermato dalla lesione al muscolo pettineo rimediata con la Lazio. Passando in mediana, sarà Lenn­on Miller e non l’incerto Oier Zarraga a rimpiazzare la corsa e i centimetri di Jakub Piotrowski. Jesper Karlstrom sarà il compagno in mezzo, con Mergim Vojvoda esterno destro e Hassane Kamara a sinistra. Vojvoda ha qualcosa da farsi perdonare dopo Lazio. Sulla trequarti l’unica certezza è Jurgen Ekkelenkamp sul centro sinistra, mentre ieri Vakoun Bayo si è guadagnato qualche vantaggio nel ballottaggio con Unai Gomez sul centro destra".

(Messaggero Veneto)