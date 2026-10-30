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La presentazione del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan non deve distrarre dal campo, a maggior ragione visto che domani le due squadre si affronteranno nel primo derby della stagione. Un derby a cui Chivu sta pensando con una tentazione in testa, come scrive la Gazzetta dello Sport:

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"La scorsa stagione Chivu ha perso entrambi gli scontri con i cugini per 1-0. Prima Pulisic e poi Estupinan hanno tolto sei punti ai nerazzurri. Il tricolore è arrivato comunque ma un campanello d’allarme è suonato lo stesso. Più che altro perché questi due ko hanno allungato il digiuno interista nella stracittadina. Nelle ultime sette, il Milan ha esultato cinque volte e in due occasioni lo scontro è terminato con una X . L’ultimo derby vinto dall’Inter è quello del 22 aprile 2024, la sera in cui il Biscione ha danzato sotto la seconda stella. Da allora, sabato, saranno trascorsi ben 922 giorni. La prima mossa per cambiare la tendenza negativa Chivu potrà farla sul versante di sinistra".

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"Due parole: Carlos Augusto. L’uomo più in forma del momento e in aria di rinnovo fino al 2031 (e con ritocco di stipendio). La tentazione di lanciarlo dall’inizio e come quinto di centrocampo inizia a farsi sempre più largo nei pensieri di Chivu. Ad avvalorare questa idea c’è anche l’assenza di Dimarco all’allenamento di ieri. Ma niente panico, il motivo è dei più belli. L’esterno di Porta Romana era vicino alla moglie, Giulia Mazzocato, che ha dato alla luce il loro terzo figlio. Tornando al campo, le quotazioni del brasiliano salgono, eccome. E Chivu potrà beneficiare anche della sua euforia per la chiamata in nazionale. Il novembre di Carlos, grazie al suo rendimento e alla chiamata di Ancelotti, si tingerà di verdeoro come non accadeva dall’ottobre 2025".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)