Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha pubblicato le decisioni in merito alla terza giornata di Serie A. L'unico squalificato è Gianluca Gaetano dell'Atalanta, espulso al termine di Roma-Atalanta per proteste: per lui una giornata di squalifica e un'ammenda di 10mila euro.

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Secondo giallo stagionale, invece, per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, ammonito per proteste da Sozza, ha subito un'ammenda di 1500 euro e nel comunicato viene spiegato il motivo: "Sanzione aggravata perché capitano della squadra".

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Nel referto del Giudice Sportivo è confermato anche il primo cartellino giallo per Cristian Chivu. In casa Napoli, invece, primi gialli stagionali anche per Rafa Marin e Antonio Vergara.