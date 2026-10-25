VIDEO / Inter-Fiorentina, ecco le quote dei bookmaker per la sfida di San Siro
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L'Inter scende in campo alle 12.30 contro la Fiorentina. Queste le possibili scelte di Chivu per la gara contro la squadra viola, secondo Sky Sport:
Tre dubbi per Chivu per la sfida con la Fiorentina: "Provedel potrebbe prendere il posto di Josep Martinez. A centrocampo Zielinski in vantaggio su Mkitharyan Davanti Thuram favorito su Bonny. Carlos Augusto titolare sulla fascia sinistra: riposa Dimarco".
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu
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