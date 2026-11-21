In un comunicato, la Curva della Lazio ha scritto che sarà presente a San Siro per la Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma a San Siro il 22 dicembre alle 21.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In una nota i tifosi biancocelesti, che spesso non sono presenti all'Olimpico e nelle gare della Lazio in polemica con il presidente Lotito, hanno spiegato che al Meazza ci saranno e accompagneranno la squadra di Gattuso che è al momento prima in classifica nel campionato di Serie A.

"In occasione della finale di Supercoppa italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria bianco celeste occuperà il primo anello blu. Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni '90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita", scrivono.

Caricamento post Instagram...

"Siamo coscienti che il costo del biglietto non è il più popolare, ma in un'annata in cui non ci sono trasferte europee e ci siamo tutti sacrificati non facendo l'abbonamento, crediamo che la differenza del costo del biglietto sia più che accettabile per provare ad essere più vicini e calorosi possibile, in un San Siro dimora dell'avversario più difficile da affrontare. Avanti Lazio. Avanti laziali", si legge ancora in un post su Instagram.