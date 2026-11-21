I sostenitori biancocelesti fanno sapere che nonostante stiano disertando lo stadio da abbonati saranno presenti al Meazza per la finale contro l'Inter
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In un comunicato, la Curva della Lazio ha scritto che sarà presente a San Siro per la Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma a San Siro il 22 dicembre alle 21.
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In una nota i tifosi biancocelesti, che spesso non sono presenti all'Olimpico e nelle gare della Lazio in polemica con il presidente Lotito, hanno spiegato che al Meazza ci saranno e accompagneranno la squadra di Gattuso che è al momento prima in classifica nel campionato di Serie A.
"In occasione della finale di Supercoppa italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria bianco celeste occuperà il primo anello blu. Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni '90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita", scrivono.
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