Da Adriano a Carlos Augusto: Inter, dopo 5421 giorni un altro Imperatore in gol

Primo gol con la maglia dell'Inter per Carlos Augusto, che con un colpo di testa all'inizio del primo tempo supplementare ha sbloccato la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Grande gioia per l'esterno sinistro brasiliano, arrivato a Milano questa estate con un soprannome che, nella San Siro nerazzurra, evoca dolcissimi ricordi: "L'Imperatore", lo stesso dell'indimenticato Adriano Leite Ribeiro, 74 centri in 177 presenze con l'Inter.