Ansa – Kumbulla, ecco la strategia dell’Inter. Ma Marotta ha già il nome nuovo

Marash Kumbulla resta uno dei nomi caldi in casa Inter. Per la difesa, il veronese è sempre il primo obiettivo di Beppe Marotta. Lo conferma anche l’agenzia Ansa, che dà i nerazzurri sempre in vantaggio. L’Inter, scrive l’Ansa, “sta cercando di far abbassare la valutazione di questo giocatore, che è di 30 milioni. Si cerca quindi di inserire nella trattativa qualche giocatore di orbita nerazzurra che sia gradito all’Hellas. L’Inter sarebbe anche disposta a prendere Kumbulla e a lasciarlo a Verona per un anno. Nel caso la trattativa fallisse, Marotta ha pronta l’alternativa, che è il 21enne Sarr del Nizza“.

Il giovane difensore è in scadenza di contratto.