Barcellona, ossessione Lautaro: Inter, via libera alla cessione solo alle sue condizioni

Dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez si parla ormai da mesi: l’attaccante dell’Inter è l’obiettivo principale dei catalani, tanto da diventare quasi un’ossessione. I catalani, tuttavia, non intendono pagare la clausola rescissoria presente nel contratto dell’argentino (pari a 111 milioni di euro), ma preferirebbero inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica per diminuire l’impatto economico dell’operazione. L’Inter, secondo Tuttosport, non chiuderà le porte ad un eventuale cessione, ma solo se avverrà alle sue condizioni:

“La sensazione, visto il pressing del Barcellona, è che alla fine l’attaccante andrà via, ma se questo accadrà, avverrà alle condizioni dell’Inter. Che sono chiare: Lautaro ha una clausola da 111 milioni, per averlo basta avere il suo ok – e il Barcellona questo ce l’ha da tempo – e pagare l’importo, oppure valutare maggiormente il giocatore e mettere sul piatto, oltre a una cospicua offerta (non meno di 70-80 milioni), una o due contropartite gradite al club di Steven Zhang. Il nodo principale della questione è questo, col Barcellona pronto a offrire diversi profili – in questo mese si sono fatti almeno una decina di nomi, da Vidal a Semedo, passando per Arthur, Coutinho e addirittura Griezmann -, con l’Inter però ferma sulla volontà di incassare molto e non portarsi in casa giocatori sovrastimati e pesanti per il bilancio“.

