Barella: “Contro il Cagliari sempre un effetto strano. Lottiamo per il titolo, vogliamo…”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Cagliari: "E' sempre una grandissima emozione. Giocare contro il Cagliari fa sempre un effetto strano. Una partita importantissima per noi, una partita importantissima per loro. Loro nell'ultimo periodo stanno iniziando a fare i punti che non riuscivano a fare a inizio anno. Hanno trovato la quadra giusta. Dato che noi dobbiamo lottare per il titolo, tutti i punti sono fondamentali e non ti puoi permettere di lasciarli per strada. Sarà una partita difficile ma che vogliamo vincere. Servirà la voglia di vincere, servirà il gioco che stiamo esprimendo nelle ultime partite. Bisognerà stare attenti, davanti hanno giocatori di qualità che fanno tanti gol. Dovremo cercare di tenerli a metà campo per non farli ripartire. Non ho sentito ancora nessuno, prima delle partite non mi piace parlare tanto con gli avversari anche se sono miei amici e alcuni li conosco da quando sono nato. Conoscendo l'ambiente del Cagliari anche per loro sarà una partita importante e la vorranno vincere. Anche perché ne hanno bisogno e ne abbiamo bisogno noi. Sarà una sfida dura. Ora sono un giocatore dell'Inter e non sarebbe nel mio stile pensare di non fare assist o gol perché sono cresciuto nel Cagliari. Mi piacerebbe riuscire a fare gol anche contro altre squadre dato che in questo momento ne ho bisogno".