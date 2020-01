Bartomeu: “Lautaro e Neymar grandi stelle del calcio e sono giovani, ma per noi…”

Lautaro Martinez e Neymar sono due obiettivi di mercato del Barcellona in vista della prossima prossima stagione. Intervistato da Mundo Deportivo, il presidente blaugrana, Josep Bartomeu, ha preferito non sbilanciarsi a proposito dei due giocatori: “Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre. Uno è in Italia e l’altro in Francia. Sono giocatori che sono grandi stelle del calcio, giovani, con percorsi fantastici ma per noi è prematuro parlare della prossima stagione“.

(Mundo Deportivo)