Bastoni: “Non regaliamo nulla. Ci siamo detti nello spogliatoio: ‘Se vogliono vincerlo…'”

LE parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Le parole di Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria a Cagliari: "Quello che ci siamo detti nello spogliatoio è: se lo vogliono vincere lo devono vincere sudando fino all'ultimo. Non regaliamo nulla. Lo scudetto vogliamo tenerlo sulle nostre maglie almeno fino all'ultima giornata di campionato. Volevamo vincere anche per questo, ma non solo. Ci tenevamo a fare bene oggi, ora ovviamente non dipende solo da noi. C'è rammarico per tante occasioni perse. Non ci sono scuse, cercheremo di vincere con la Samp. Fisicamente sto bene, il polpaccio sta bene. Peccato che manchi una giornata poi c'è la Nazionale. Ma sto bene. Indipendentemente dal risultato del Milan volevamo vincere stasera. Faccio i complimenti alla squadra sperando in un aiuto dal Sassuolo".