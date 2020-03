Bergomi: “Eriksen? Il tempo mi ha dato ragione. Quando il Trap mi voleva alla Juve…”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Beppe Bergomi è tornato sulle sue parole rilasciate nelle scorse settimane su Christian Eriksen, arrivato dal Tottenham all’Inter a gennaio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Eriksen? Su di lui dissi determinate cose, il tempo mi ha dato ragione: è diverso dagli altri centrocampisti dell’Inter, ma il mio dubbio era sulla collocazione secondo le idee di Conte. Avevo dei dubbi e fin qui ho avuto ragione. Il quel sistema di gioco è difficile vederlo fra i tre di centrocampo, perché ci vuole intensità. Conte sta cercando di trovargli una posizione, lui ha bisogno di essere vicino alle punte, perché ha il tiro e sa calciare le punizioni. Il più forte difensore del mondo? Per me van Dijk, da quando è arrivato ha fatto fare il salto di qualità alla difesa del Liverpool. Io vicino a lasciare l’Inter? In due momenti: quando il Trap allenava la Juventus, mi aveva chiesto se stessi bene all’Inter. Di fronte al mio sì, lui rispose ‘Allora rimani all’Inter’. Poi, dopo l’anno di Orrico, nel ’92, con alcune difficoltà, le responsabilità ricadevano sempre su Zenga, me e Ferri. A quel punto si avvicinarono Roma e Lazio. Poi è arrivato Bagnoli e mi disse in dialetto milanese ‘Ma dove vuoi andare?’. E sono rimasto. Siamo arrivati secondo dietro al grande Milan, li abbiamo spaventati fino all’ultimo“.

(Fonte: Sky Sport)