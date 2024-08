Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva nel corso della trasmissione Microfono Aperto, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell'Inter. La prima domanda è se il club nerazzurro prenderà la quinta punta. "Il tifoso interista per tanti anni è stato abituato a vedere un via vai generale, tante volte figlio della situazione finanziaria, che portava il tifoso nelle montagne russe delle emozioni. Questa estate non succedono cose e questa cosa spaventa il tifoso".

"L'Inter due giocatori importanti li aveva già presi qualche mese fa, Zielinski e Taremi, e quindi tendenzialmente prova a portare avanti il suo gruppo di lavoro. Questa cosa spaventa perché non si è mai visto l'Inter fare praticamente nulla. Poi c'è un aspetto dove il tifoso ha ragione: là davanti manca, non numericamente, uno giocatore con caratteristiche diverse e questa cosa ce l'ha in mente anche Inzaghi. Porteranno a casa questo giocatore? Ci sono 20 giorni per capirlo. La mia sensazione è che sia parecchio difficile perché spazio non ce c'è. Credo che alla fine il reparto offensivo rimarrà questo, ma resta pur sempre un reparto offensivo super completo".