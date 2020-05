Biasin: “Solo un cataclisma può riportare Icardi all’Inter. Futuro? Penso che andrà così”

“Icardi per me resterà al Psg. Non credo sia fattibile la triangolazione con la Juventus, anche perché Marotta si è cautelato con la clausola che costringerebbe il Psg a pagare altri soldi in caso di cessione del giocatore in Italia. Di sicuro, Icardi non resterà all’Inter. Servirebbe un cataclisma perché resti all’Inter. Io credo che alla fine rimarrà in Francia”. Così Fabrizio Biasin, a Telelombardia, sul futuro di Mauro Icardi. L’Inter aspetta di incassare dalla sua cessione i 70 milioni pattuiti con i francesi lo scorso settembre.