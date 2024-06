Intervenuto sul canale Twitch di FcInter1908 in diretta, Fabrizio Biasin ha raccontato un aneddoto della sua visita ad Appiano Gentile legato anche al mercato dell'Inter: "Quando sono andato ad Appiano, Farris e tutti i collaboratori di Inzaghi hanno insistito tutti nel dirmi di cercare di far passare questo messaggio: in questo momento bisogna ricordarsi che preservare il gruppo è fondamentale se vuoi avere la stessa resa. Bisogna pensare che non è detto che prendere tre giocatori in più, vuol dire essere più forti: se poi non sai dove metterli o non puoi inserirli in lista, ti crei un problema".