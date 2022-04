Bologna-Inter, Skriniar: “Bellissimo giocare per questi colori e tifosi, oggi possiamo…”

Le parole del giocatore nerazzurro prima del fischio d'inizio al Dall'Ara

È trascorsa un'eternità dal giorno in cui si sarebbe dovuto giocare Bologna-Inter. Stasera, dopo una serie di ricorsi rigettati, si scende in campo. Queste le parole di Milan Skriniar ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio: "Tutte le partite valgono tre punti però oggi possiamo riprenderci il primo posto dopo un periodo non facile per noi. Dobbiamo entrare con la motivazione e con la concentrazione giuste. Arnautovic? Giocatore forte e molto fisico, dobbiamo difendere e anticipare bene Dobbiamo entrare con la motivazione giusta, quello sarà il nostro obiettivo. Mi sento molto bene in questa Inter, quando un difensore può fare superiorità numerica, il mister lo vuole e noi lo facciamo. Ma non esageriamo: siamo difensori, dobbiamo difendere bene. Bellissimo giocare per questi colori e per questi tifosi. Siamo contenti che gli stadi siano al 100% pieni, si gioca per i tifosi".