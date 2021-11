Brozovic: “Io il migliore? Questo non conta, conta vincere come squadra. E per il derby…”

Le parole del centrocampista nerazzurro dopo la vittoria in trasferta

Marcelo Brozovic ha parlato a Inter TV dopo la vittoria con lo Sheriff in Champions League: "Io MVP? Questo non conta per me, conta solo vincere come squadra ed è questo quello che abbiamo fatto oggi. Avere pazienza, girare la palla veloce. Nel primo tempo abbiamo sbagliato un po' troppo ma il gol arriva al 100% se giochiamo così. Focus al derby? Focus non so, mancano tre-quattro giorni, tutti siamo pronti e non vediamo l'ora di giocare".