Francia-Croazia, Brozovic oscura Kante. France Football: “Ha dominato”. MVP per tutti

Marcelo Brozovic è stato votato migliore in campo da tutti i media francesi, malgrado la sconfitta della Croazia contro la Francia. Il centrocampista nerazzurro ha vinto la sfida a distanza con il sogno di mercato di Antonio Conte, quel Kante che ieri è stato particolarmente sottotono.

“Da Le Monde a l’Equipe passando per France Football, il centrocampista croato ha ottenuto il voto più alto tra i 28 giocatori scesi in campo, con una media pari al 7. Giudizi opposti invece per il mediano del Chelsea, che nel migliore dei casi ha solo sfiorato la sufficienza con una media voto pari al 5.

“Tutto passa attraverso i suoi piedi”, scrive di Brozovic France Football, definendolo “implacabile in fase di copertura” ed elogiandone la bravura nel pulire ogni pallone e nel fare ripartire l’azione della Croazia dettando tempi e movimenti dei compagni.

“Abile a scavalcare le linee avversarie con lanci millimetrici, Brozovic domina da solo la metà campo per oltre un’ora“, chiosa il giudizio del prestigioso quotidiano francese. Per nulla tenera, al contrario, l’analisi della prestazione di Kanté, definito “svogliato e fuori fase”.

Il centrocampista del Chelsea “tocca pochi palloni e, al contrario di quanto messo in mostra nella precedente sfida contro la Svezia, gira a vuoto andando spesso in affanno senza riuscire ad accompagnare il pressing collettivo, fino alla logica e inevitabile sostituzione al 63′ per Camavinga”.

(Gazzetta.it)