Croazia-Giappone, Brozovic stabilisce nuovo record mondiale per km percorsi

La sua capacità di corsa non è nuova agli interisti. Il croato ha giocato 120 minuti contro i giapponesi e ha messo in mostra tutte le sue doti in mezzo al campo

120 minuti in campo contro il Giappone e rigore segnato. Il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic ha impressionato tutti per una dote che agli interisti non è nuova, la sua capacità di corsa. Come segnalano in Croazia, il giocatore nerazzurro ha stabilito un nuovo record mondiale di km percorsi in una partita correndo per 16,7 chilometri contro la Nazionale giapponese.