SI – Lukaku, budget da 130 mln del Chelsea. Dall’Inter un solo grande messaggio

I campioni d'Europa cercano una punta e sognano il ritorno a Londra di Big Rom: Inter inamovibile

Queste le parole di Alfredo Pedullà, esperto di mercato anche della Gazzetta dello Sport, a Sportitalia: “Il Chelsea è alla ricerca disperata di un attaccante, ha fatto di tutto e di più per prendere Haaland, avrebbe messo sul piatto oltre 100 milioni per la punta che il Dortmund non vuole cedere. Il Chelsea, che ha vinto la Champions e cerca una punta, si sarebbe svenato anche per il ritorno di Lukaku ma ha trovato un cartello grosso come una casa con scritto “stop”. Per questo per ora il Chelsea si è fermato anche per lui, nonostante il budget pronto da 130 milioni di euro e dei grandi tentativi già fatti”.