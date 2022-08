Cassano: “Inter, Bastoni sopravvalutato: fa disastri! Se non ingranano 3 o 4 giocatori…”

Antonio Cassano non usa mezzi termini per commentare il ko dell'Inter con la Lazio

Sul suo profilo Instagram, l’ex attaccante Antonio Cassano ha detto la sua sul ko dell’ Inter con la Lazio: “Per quanto riguarda la Lazio, io mi sono esposto prima della stagione: per me poteva essere l’outsider per il quarto posto. E ne sono sempre più convinto perché a differenza della Roma, ha un’idea di calcio di grande prospettiva. Mi è piaciuta tantissimo, ha dato una ‘rumba’ clamorosa all’Inter. La Lazio dopo l’Atalanta è la squadra che più mi fa divertire.

L’Inter ha fatto possesso palla sterile, 0 occasioni in 45’. Poca roba l’Inter anche nel secondo tempo, farà fatica se non ingranano tre o quattro giocatori. Ho visto in difficoltà Brozovic, Lukaku deve svegliarsi, entra in forma dopo uno o due mesi. Bastoni è molto sopravvalutato e sta facendo disastri. Vedremo nel corso della stagione, l’Inter comunque sarà lì su a fine campionato”.