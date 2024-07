Già perché, per sostenere la sua posizione, vale a dire che in difesa non serve un vero e proprio rinforzo ma basterebbe Rodriguez, è deciso a puntare sulla duttilità dei vari Darmian, Carlos Augusto, Bisseck e volendo Pavard. Si tratta di elementi capaci di destreggiarsi al meglio in differenti posizioni. Il primo, ad esempio, può fare il braccetto come il laterale sia a destra sia a sinistra.

Stesso discorso per il brasiliano, seppur limitato al settore mancino. Mentre il tedesco, prima di approdare in nerazzurro, all’Aarhus, in Danimarca, occupava il lato sinistro della difesa. E Pavard, pur non gradendolo, è perfettamente in grado di allargarsi e fare l’esterno. Un uomo dribbling, invece, proprio non c’è...