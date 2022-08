L’Inter aspetta Chalobah. Il Chelsea potrebbe aprire al prestito? Acerbi in standby

Gli ultimi giorni di mercato dell’Inter ruotano tutti intorno al difensore richiesto a gran voce da Simone Inzaghi per sostituire numericamente Andrea Ranocchia. Il club nerazzurro si è preso qualche ora per riflettere meglio sulla mossa da fare. Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Francesco Acerbi, che la Lazio farebbe partire per Milano anche in prestito con diritto di riscatto (formula tanto gradita a Marotta e Ausilio).

Tuttavia si vuole attendere anche per capire meglio la situazione Chalobah, 23enne del Chelsea per cui gli inglesi dovrebbero aprire almeno alla cessione a titolo temporaneo. Un nome, quello dell’inglese, messo sul tavolo delle trattative già da tempo, da quando Blues e nerazzurri hanno iniziato a parlare per il ritorno di Lukaku nella squadra di Simone Inzaghi. Per Chalobah nell’ultima stagione 30 presenze con 4 gol e 2 assist. In questa ha esordito con la seconda squadra senza ancora mai scendere in campo in Premier League.