Conte: “Complimenti alla squadra. Dei derby meno si parla meglio è, bisogna…”

Il tecnico nerazzurro ha voluto fare i complimenti alla sua squadra. Conte ha spiegato l'esultanza per il terzo gol con una enorme partecipazione da parte di tutti.

Le parole di Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Lazio: "Complimenti alla squadra perché oggi in una partita difficile contro un'ottima squadra, che ha dimostrato grande qualità e organizzazione, abbiamo dimostrato di essere una squadra con la S maiuscola. Gestire i momenti della partita, incominciamo ad essere sul pezzo. Questo è molto importante. Complimenti ai ragazzi che meritano questo tipo di soddisfazioni. Questo deve essere un punto di partenza non certo di arrivo, dobbiamo continuare a lavorare".

"Terzo gol? Ho festeggiato insieme ai ragazzi, diciamo che è stato un po' l'emblema dell'unità di intenti, di chi gioca, di chi gioca meno, di chi è in panchina, dello staff. Viviamo la situazione con grande partecipazione perché sappiamo che tipo di lavoro stiamo facendo e cosa stiamo dando per cercare di rendere orgogliosi tifosi. Normale ci sia passione ed entusiasmo, bisogna continuare così. Derby? Sicuramente adesso abbiamo una settimana dopo tantissimo tempo in cui abbiamo giocato ogni tre giorni e affrontato squadre importanti, due volte contro la Juventus, poi Firenze. Penso che per Milano debba esserci grande soddisfazione, si gioca un derby d'alta quota tra due squadre che sono prima e seconda. Dei derby meno si parla meglio è, bisogna vincerli sul campo e basta", ha concluso Conte ai microfoni di Inter TV.