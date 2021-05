Conte: “Nell’ultimo periodo sono Mago Merlino. Siamo veramente contenti, tutti…”

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Crotone. Il tecnico ha elogiato il gruppo e soprattutto i giocatori subentrati dalla panchina: sempre decisivi.

"Quest'anno non penso che per altre squadre sia stata una passeggiata affrontare il Crotone. Ho cambiato, non ho cambiato sistema tattico. Solo sostituzioni di ruolo e mettendo dei giocatori che potevano cambiare il corso della gara. Nell'ultimo periodo sono Mago Merlino. Ho fatto entrare Darmian con il Verona e ha fatto gol, oggi Eriksen. A volte facciamo bene, dipende sempre dal risultato Siamo veramente contenti. Chi è subentrato ha fatto sempre bene. I giocatori , tutti i ragazzi - chi ha giocato di più, chi meno -, stanno contribuendo in maniera importante alla vittoria dello scudetto", ha dichiarato Antonio Conte in conferenza stampa.