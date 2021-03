Costacurta esalta Bastoni: “Status internazionale, sarà titolare agli Europei”

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha esaltato le prestazioni di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è pilastro per Conte

Alessandro Costacurta , intervenuto a Sky Sport, ha esaltato le prestazioni di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è diventato autentico pilastro. Per lui il futuro sarà anche azzurro?

"Bastoni è il terzo anno di fila che fa più di 20 partite in Serie A. Credo che ormai abbia dimostrato non solo di poter giocare in Serie A ma che abbia raggiunto uno status internazionale. E io credo che Bastoni sarà il titolare dell'Italia agli Europei", sentenzia Costacurta.