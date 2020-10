Henrique Dalbert lascia l’Inter. Dopo essere tornato dal prestito alla Fiorentina, il brasiliano tornerà in Ligue 1 per giocare con il Rennes.

L’accordo è stato raggiunto in giornata e già stasera, Dalbert sarà in Francia. Domani mattina, infatti, sono previste le visite mediche. Dalbert si trasferirà al Rennes in prestito con diritto di riscatto.