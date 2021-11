Esposito: “Inter, una volta mi presentai con un minuto di ritardo. Presi uno schiaffo da…”

In una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, l'attaccante racconta un episodio capitato nello spogliatoio dell'Inter

In una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, Sebastiano Esposito ha ha parlato del suo rapporto con Danilo D'Ambrosio. L’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito al Basilea dalla scorsa estate, racconta un episodio in particolare: "Un’altra figura fondamentale, che definirei come fratello maggiore o secondo padre, è stata Danilo D’Ambrosio. Ho una foto insieme a lui il giorno del mio esordio in Europa League, e poi ce ne scattammo anche una dopo la partita per immortalare il momento. D’Ambro è sempre stato molto severo con me e lo ringrazio per questo. Mi ha aiutato a crescere. In una delle prime convocazioni mi presentai con un minuto di ritardo".