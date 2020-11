MD – Inter, da Barcellona la soluzione per la sinistra: rispunta l’ipotesi Junior Firpo

Una delle lacune già evidenziate della rosa dell’Inter è quella dell’esterno sinistro: lo scorso gennaio è arrivato il 35enne Ashley Young, in estate i nerazzurri hanno provato a tamponare l’emergenza con Kolarov (preso in particolar modo per giocare da terzo centrale di difesa) e il jolly Darmian, e in queste prime giornate Antonio Conte ha riproposto il rientrante Perisic. Tutte soluzioni di ripiego, dato il mancato arrivo di uno specialista del ruolo. Un rimedio, tuttavia, potrebbe arrivare già dall’imminente mercato di gennaio.

VECCHIA IPOTESI – Secondo quanto scrive oggi il Mundo Deportivo il nome che potrebbe fare al caso dell’Inter è quello di Junior Firpo, già accostato ai nerazzurri nel corso dell’estate nell’ambito di una ipotetica cessione al Barcellona di Lautaro Martinez. L’esterno di origini dominicane in questa stagione ha giocato solamente mezz’ora, venendo scavalcato anche dall’ultimo arrivato Sergiño Dest, e a gennaio potrebbe venir sacrificato per garantire al club catalano il denaro necessario per chiudere delle operazioni in entrata. Per l’ex Betis Siviglia si sta rafforzando la possibilità di un approdo in Serie A, con l’Inter in prima fila.