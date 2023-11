Futuro Inter, Zhang ha deciso cosa fare: “I segnali da Nanchino dicono che…”

"Anche Juve-Inter non vedrà la presenza di Steven Zhang in tribuna. Non fa quasi più notizia, considerato che il presidente non ha più contatti diretti con la squadra da quattro mesi, ovvero da quando incontrò i giocatori a Tokyo nel corso della tournée giapponese". Apre così il focus di Tuttosport sul presidente nerazzurro, assente anche oggi per il big match scudetto dello Stadium. Il quotidiano però poi si sposta sul futuro del club, con Zhang che sembra avere deciso cosa fare dell'Inter.