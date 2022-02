Dzeko: “Contano i tre punti. Difficile giocare sempre bene e vincere, ultimamente…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV prima di Genoa-Inter

L'Inter affronta il Genoa in trasferta con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. E di rialzarsi immediatamente dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. Ecco le parole di Edin Dzeko ai microfoni di Inter TV: "Il mio esordio all'andata? Sembra lontanissimo tornare indietro. Un esordio non solo per me, ma è già passato. Bisogna pensare a questa di stasera. Un Genoa molto diverso con un allenatore nuovo. Non hanno perso, hanno fatto tanti pareggi di seguito. Ci aspetta una partita difficile, con tanti duelli. Ci siamo preparati bene, dobbiamo pensare come fare bene noi. Stasera contano i tre punti come sempre. Difficile giocare sempre bene e vincere. Ultimamente non siamo stati i migliori, ma bisogna vedere anche il calendario. Abbiamo giocato tanti scontri diretti - come nessun altro - anche questo ha influito sulla stanchezza".