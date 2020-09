Sky – Godin, il Cagliari studia la fattibilità dell’affare. Ma serve l’aiuto economico dell’Inter

A Skysport si è parlato anche del mercato in uscita dell’Inter. Prima su tutti il nome di Godin. Il giocatore non rientra nei piani di Conte. Il Cagliari lo ha chiesto al club nerazzurro e studia la fattibilità dell’affare. Il giocatore guadagna 5.8 mln netti e sarebbe un’operazione dispendiosa se non ci fosse l’aiuto della società milanese, spiega Di Marzio. Nella rosa dei difensori ci sarà l’ingresso di Darmian perché c’era la promessa di prenderlo e sarà fatto entrare a pieno nell’organico interista.

Borja Valero aveva il contratto in scadenza con l’Inter e non ha rinnovato. Nelle prossime ore si definirà il suo ritorno alla Fiorentina. Agoumé va allo Spezia, accordo ad un passo: il club nerazzurro lo cede in prestito per dargli spazio.

(Fonte: SS24)