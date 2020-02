SM – Inter, come sta il dito di Handanovic? A Udine catturate le immagini. Il recupero…

L’Inter conserva ancora un minimo di speranza per recuperare Samir Handanovic in vista del derby. Come mostrano alcune immagini di Sport Mediaset direttamente dallo stadio di Udine risalenti a domenica sera (visibili a fondo articolo), infatti, il dito del portierone sloveno, fratturatosi venerdì dopo una botta in allenamento, non si è gonfiato più di tanto. Un fatto positivo, che aumenta le speranze di poterlo vedere in porta domenica sera contro il Milan.

Ciò non toglie, comunque, che l’infortunio accorso ad Handanovic richiede il più delle volte 3-4 settimane di stop. Un fatto che costringerebbe lo sloveno a saltare non solo il derby, ma anche le sfide contro il Napoli in Coppa Italia e contro la Lazio in campionato, per poi tornare a fine mese contro la Sampdoria.

Nessuno meglio di lui, però, può dare risposte da questo punto di vista. Ecco perché molto dipenderà dal dolore accusato dal giocatore. Handanovic si allenerà per tutta la settimana con un tutore speciale e verrà valutato giorno per giorno.

