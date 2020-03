Icardi, l’Inter fa il tifo…per la Juventus: uno scenario ideale per le casse nerazzurre

La Juventus non molla la presa per Mauro Icardi: l’attaccante argentino è uno dei primi obiettivi di mercato dei bianconeri, che attedono di capire il futuro dell’ex capitano dell’Inter (ceduto in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain) prima di fare le proprie mosse. Nell’eventuale affare con i parigini potrebbe entrare Miralem Pjanic, che ha in Leonardo un grande estimatore. Secondo Tuttosport, l’approdo a Torino del bomber di Rosario sarebbe lo scenario ideale per la dirigenza nerazzurra per un motivo ben preciso:

“Prima che il baratto vada in porto, tuttavia, è necessario che il Psg provveda al riscatto del cartellino dell’argentino dall’Inter. Prezzo dell’operazione: 70 milioni, anche se nel contratto firmato a suo tempo con l’Inter sarebbe stata inserita una clausola secondo la quale ai nerazzurri spetterebbero 15 milioni in più se poi il giocatore fosse trasferito a un’altra squadra italiana. Ecco perché il club di Steven Zhang tifa perché il Paris faccia valere l’opzione e agevoli il passaggio di Icardi alla Juventus, al netto di un diritto di veto che l’argentino potrebbe esercitare se volesse rifiutare di rimanere a Parigi“.