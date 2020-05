Gds – Icardi non è più dell’Inter: fatta con il Psg e ora c’è spazio per il doppio colpo

Anche la Gazzetta dello Sport conferma: Mauro Icardi non è più un giocatore dell’Inter.

“È fatta. Icardi è un giocatore del Psg. Al di là della formalità dell’annuncio, atteso nelle prossime ore, è ormai definitivo il trasferimento dell’ex capitano dell’Inter. Un prestito gratuito stabilito l’estate scorsa, nell’ultimo giorno di mercato, diventato riscatto, ma rivisto. Da 70 milioni si è scesi così a 50 milioni, più bonus. In ogni caso per il club nerazzurro si tratta di un’operazione strategica per far cassa e impostare il mercato estivo, a partire da Tonali. E per il Psg di un risparmio notevole in vista del prosieguo della campagna acquisti di rinforzo. Per Icardi inizia, o meglio, continua la nuova vita in uno dei club più ricchi, con il compito di far dimenticare Cavani, corteggiato a sua volta dall’Inter.”