ESCLUSIVA Iezzo: “Napoli-Inter gara aperta, temo Dzeko. Handanovic? C’è un po’ di ruggine”

Le considerazioni dell’ex portiere azzurro a proposito della gara in programma nel pomeriggio allo stadio Maradona

Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio di Napoli-Inter. Abbiamo alzato il sipario sul match del Maradona insieme a Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro. Queste le sue considerazioni, in esclusiva per Fcinter1908.it: “Sono curioso di vedere come le due squadre affronteranno la gara. Quando la posta in palio è alta, si assiste a partite chiuse, bloccate, ma invece credo che assisteremo ad un match simile all’andata. L’Inter esprime un ottimo calcio e stasera se la giocherà a viso aperto con il Napoli”.